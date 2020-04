Valeria Panigada 17 aprile 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Dopo gli importanti dati giunti dalla Cina, l'attenzione del mercato sarà rivolta all'inflazione in Europa, in arrivo nel corso della mattina. Da monitorare anche il dato sulle immatricolazioni di auto nel Vecchio continente in piena emergenza coronavirus. L'agenda macro prevede anche il Bollettino economico di Bankitalia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà il Leading index.