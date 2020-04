Valeria Panigada 15 aprile 2020 - 07:37

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento finale sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia relativa al mese di marzo. Ma i dati più attesi giungeranno nel pomeriggio dagli Stati Uniti. In particolare, attenzione a vendite al dettaglio, produzione industriale e scorte di petrolio. Si segnala che oggi prenderà il via il nuovo ciclo di trimestrali societarie, con i conti delle banche americane: Bank of America, Goldman Sachs e Citigroup alzeranno il velo sui conti del primo trimestre. I mercati continueranno a guardare alle possibili novità riguardante l'uscita dal lockdown e la ripresa delle attività. A questo proposito oggi è prevista la presentazione di Ursula Von der Leyen del coordinamento europeo sulle exit strategy Ue.