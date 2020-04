Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede diversi appuntamenti. Nel corso della mattina verrà diffuso il Pil della Gran Bretagna e la produzione industriale di Gran Bretagna e Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, oltre che la fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan. Tra gli appuntamenti, i membri dell'Opec+ si riuniranno in videoconferenza per decidere i livelli di produzione alla luce dell'emergenza coronavirus. In programma anche il nuovo vertice dell'Eurogruppo, che tornerà a riunirsi per cercare un accordo sulle misure di rilancio economico. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà Btp a 3, 7, 15 e 30 anni per massimi 9,5 miliardi.