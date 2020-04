Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con il dato sulla produzione industriale in Germania e prosegue con le vendite al dettaglio in Italia. Sempre l'Istat diffonderà il rapporto mensile sull'economia. Dagli Stati Uniti in arrivo nel pomeriggio il sondaggio Jolts. Tra gli appuntamenti si segnala anche il vertice in videoconferenza dei ministri delle Finanze dell'Eurozona per un confronto sulla linea comune da seguire per affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. Intanto al Senato prosegue l'esame del decreto legge Cura Italia.