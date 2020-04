Valeria Panigada 3 aprile 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nel settore non agricolo (le cosiddette non-farm payrolls) e l'andamento dei salari relativi a marzo, mese in cui è scoppiata l'emergenza coronavirus ed è scattato il lockdown negli Usa. In uscita sempre da Oltreoceano anche l'indice Ism non manifatturiero. L'agenda macro prevede inoltre l'indice Pmi servizi di Francia, Germania, Italia ed Eurozona di marzo, oltre che le vendite al dettaglio nella zona euro. Si segnala infine la revisione dei rating di Francia e Germania da parte dell'agenzia Standard & Poor's.