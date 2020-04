Valeria Panigada 1 aprile 2020 - 07:38

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Pmi manifatturiero a marzo di Germania, Francia, Italia, Eurozona e Gran Bretagna. Per l'Italia e la zona euro in uscita anche i dati sulla disoccupazione a febbraio. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio Adp sui nuovi occupati, come anticipazione dei più importanti dati sul lavoro di venerdì, oltre che l'indice Ism manifatturiero e la spesa edilizia. Infine, nel tardo pomeriggio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicherà i dati relativi al mese di marzo sulle immatricolazioni di auto in Italia.