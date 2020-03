Valeria Panigada 31 marzo 2020 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto densa di appuntamenti. Nel corso della mattina verranno diffusi il Pil di Gran Bretagna e Spagna, la disoccupazione in Germania, l'inflazione in Italia e nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno l'indice sui prezzi delle case e la fiducia dei consumatori. Sul fronte emissioni si segnala l'asta del Tesoro di Btp per un importo complessivo fino a 7,75 miliardi.