Valeria Panigada 27 marzo 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia nel mese di marzo, che darà una prima indicazione sul sentiment alla luce dell'epidemia di coronavirus. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno redditi e spesa delle famiglie, oltre che la fiducia dei consumatori, elaborata dall'università del Michigan, a marzo. Sul fronte emissioni è in programma l'asta dei Bot semestrali per 7 miliardi.