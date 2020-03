Valeria Panigada 26 marzo 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con la fiducia dei consumatori in Germania e prosegue con le vendite al dettaglio in Gran Bretagna e il bollettino mensile della Bce. A proposito di banche centrali, oggi è in programma la riunione della BoE. Dagli Stati Uniti in arrivo le scorte all'ingrosso, il Pil relativo all'ultimo trimestre del 2019 e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Ctz e Btp legati all'inflazione per un importo compreso tra 2,75 e 3,5 miliardi. Per la politica interna, proseguono le commissioni Parlamentari per l'esame del decreto Cura Italia, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà in aula al Senato sull'emergenza dell'epidemia di coronavirus.