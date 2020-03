Valeria Panigada 25 marzo 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sull'inflazione in Gran Bretagna e l'indice Ifo, che misura il sentiment delle imprese in Germania. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di beni durevoli. Gli operatori rimangono comunque concentrati sull'emergenza coronavirus. Oggi in Parlamento inizierà l'esame del decreto Cura Italia, mentre alla Camera è in programma un discorso del presidente del consiglio Giuseppe Conte.