Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana è povera di appuntamenti. L'agenda macro odierna prevede prima dell'apertura dei mercati l'aggiornamento sull'inflazione in Germania e Francia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà la lettura preliminare della fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan. A livello societario, sono in programma i cda di Generali e Terna per l'approvazione dei conti. L'attenzione rimane rivolta all'emergenza coronavirus nel mondo. Oggi è previsto il consiglio dei ministri per varare un nuovo decreto contenente le misure a difesa delle famiglie e delle imprese e a supporto della sanità e della protezione civile per contrastare gli effetti del virus. Si parla di risorse per 12 miliardi di euro.