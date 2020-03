Valeria Panigada 12 marzo 2020 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dalla Bce, che a seguito della riunione odierna potrebbe annunciare misure per contenere gli effetti sull'economia dell'emergenza coronavirus. L'agenda macro prevede inoltre il tasso di disoccupazione in Italia, la produzione industriale in Europa e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Sul fronte emissioni, il Tesoro ha in programma un'asta di titoli di a medio-lungo termine per un importo fino a 7 miliardi. A livello societario, Salini Impregilo e Leonardo illustreranno i conti.