6 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentati dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non farm payrolls) e l'andamento dei salari a febbraio. In uscita sempre dagli Stati Uniti anche la bilancia commerciale. L?agenda macro odierna prevede nel corso della mattina la produzione industriale in Spagna le vendite al dettaglio in Italia e la nota mensile sull'economia a febbraio dell'Istat. Si segnala inoltre il vertice Opec+ a Vienna.