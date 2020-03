Valeria Panigada 5 marzo 2020 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dalla riunione dell'Opec+ a Vienna, che proseguirà anche domani. Il cartello dei paesi produttori di petrolio potrebbero decidere un taglio delle produzione per fermare la discesa dei prezzi in vista di un calo della domanda a causa di un possibile rallentamento economico legato al coronavirus. L'agenda macro prevede inoltre le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e gli ordini di fabbrica negli Stati Uniti. L'attenzione rimane rivolta all'emergenza coronavirus. Oggi è in programma un Consiglio dei ministri che dovrebbe varare un decreto legge col primo pacchetto di aiuti economici per imprese e cittadini.