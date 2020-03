Valeria Panigada 3 marzo 2020 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede l'aggiornamento sulla disoccupazione e l'inflazione nell'Eurozona. In uscita anche il tasso di disoccupazione in Italia. Negli Stati Uniti l'attenzione sarà rivolta al fronte politico con le primarie democratiche e il cosiddetto super martedì che prevede il voto in 14 stati e 1 territorio. Sullo sfondo rimane sempre lo sviluppo del coronavirus, in particolare la sua diffusione fuori dalla Cina e il suo potenziale impatto sull'economia globale.