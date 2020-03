Valeria Panigada 2 marzo 2020 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto denso di indicazioni, anche se l'attenzione del mercato rimane rivolta alla diffusione del coronavirus. L'agenda macro di oggi prevede la bilancia commerciale della Germania, ma soprattutto l'indice Pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna. Dagli Stati Uniti giungerà il corrispettivo indice Ism manifatturiero. A mercato chiuso infine, appuntamento con le immatricolazioni auto in Italia a febbraio. Si segnala che a Parigi l'Ocse pubblicherà le stime economiche. A livello societario oggi sono in programma i cda di Pirelli e Saras per l'approvazione dei conti.