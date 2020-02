Valeria Panigada 27 febbraio 2020 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è densa di appuntamenti. Nel corso della mattina verranno diffusi gli indici di fiducia di imprese e consumatori in Italia e nell'Eurozona. In uscita anche l'inflazione in Spagna. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno gli ordinativi di beni durevoli e il Pil del quarto trimestre. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro concluderà il trittico di aste di fine mese con il collocamento di Btp a 5 e 10 anni. A livello societario, in evidenza Eni che alzerà il velo sui conti 2019 e presenterà il piano strategico. Infine, si segnala che oggi in Senato si terrà l'informativa del ministro della Salute Roberto Speranza sul coronavirus.