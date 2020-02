Valeria Panigada 25 febbraio 2020 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con il Pil della Germania relativo al quarto trimestre del 2019, per poi proseguire con la fiducia delle imprese in Francia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i dati sul mercato immobiliare e la fiducia dei consumatori. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Ctz e Btp legati all'inflazione fino a 3,75 miliardi. L'attenzione del mercato sarà rivolta ancora all'evoluzione del coronavirus.