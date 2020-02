Valeria Panigada 20 febbraio 2020 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con i prezzi alla produzione e il sondaggio Gfk sul clima di fiducia in Germania, per poi proseguire con l'inflazione in Francia e le vendite al dettaglio in Gran Bretagna. A metà giornata la Bce pubblicherà i verbali dell'ultima riunione, mentre nel pomeriggio verrà diffusa la fiducia dei consumatori nell'Eurozona. Dagli Stati Uniti giungeranno i sussidi alla disoccupazione, seguiti dall'indice Philadelphia Fed e dall'indice anticipatore.