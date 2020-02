Valeria Panigada 12 febbraio 2020 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Giornata piuttosto densa di appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sulla produzione industriale nell'Eurozona, oltre che la decisione di politica monetaria da parte della banca centrale della Svezia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti le scorte e la produzione di greggio. In programma anche l'audizione di Jerome Powell, governatore della Fed, di fronte alla commissione affari finanziari del Senato per la presentazione del Monetary Policy Report, dopo che ieri è intervenuto alla Camera. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Bot annuali per 6 miliardi.