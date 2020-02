Valeria Panigada 7 febbraio 2020 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Giornata densa di appuntamenti. L'agenda macro odierna si apre con l'aggiornamento su produzione industriale e bilancia commerciale della Germania per poi proseguire con la nota mensile Istat sull'andamento dell'economia italiana a gennaio. Si segnala anche la riunione della Banca centrale della Russia che dovrebbe confermare i tassi al 6,25%. Ma l'attesa maggiore è per i dati sul mercato del lavoro americano che verranno diffusi nel primo pomeriggio. In particolare, il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non farm payrolls) e l'andamento dei salari a gennaio. Infine, in serata è prevista per l'Italia la revisione del rating da parte di Fitch. A livello societario, oggi verranno diffusi i conti di Banca Mps, Buzzi Unicem e Cnh Industrial.