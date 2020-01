Valeria Panigada 17 gennaio 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Dopo i dati giunti dalla Cina, l'agenda macro odierna prevede l'inflazione e la bilancia commerciale in Italia, i prezzi al consumo nell'Eurozona e le vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno alcune indicazioni sul mercato immobiliare, con i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative. In uscita anche la produzione industriale e la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan.