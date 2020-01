Valeria Panigada 10 gennaio 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno infatti diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nel settore non agricoli (le cosiddette non farm payrolls) e l'andamento dei salari relativi al mese di dicembre. L'agenda macro prevede in oltre l'aggiornamento sulla produzione industriale in Francia e Italia. Riguardo all'Italia, si segnala anche che l'Istat diffonderà il bollettino economico. Sul fronte emissioni, in programma l'asta di Bot per 7 miliardi.