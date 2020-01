Valeria Panigada 8 gennaio 2020 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Letensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran domineranno la giornata dei mercati. Guardando all'agenda macro, in arrivo gli ordini di fabbrica in Germania a cui seguiranno vari indici di fiducia nell'Eurozona e nel pomeriggio il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati nel settore privato negli Stati Uniti, come anticipazione dei più importanti sul mercato del lavoro americano in uscita venerdì. Da seguire anche il tema Brexit con l'incontro previsto oggi a Londra tra il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il premier britannico Boris Johnson.