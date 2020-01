Valeria Panigada 7 gennaio 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sull'inflazione in Italia ed Eurozona. In uscita anche le vendite al dettaglio nella zona euro, che suggeriranno l'andamento dei consumi interni. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno la bilancia commerciale, l'indice Ism non manifatturiero e gli ordinativi industriali. A livello societario si segnala l'appuntamento con Facebook, che presenterà gli obiettivi per il 2020.