23 dicembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto tranquillo alla vigilia delle festività natalizie con i mercati che saranno caratterizzati da scambi sottili. L'agenda macro di oggi prevede come unico dato di rilievo gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Tra gli altri eventi, oggi la Camera si appresta a votare la fiducia al Governo sul Ddl bilancio e ad approvarlo definitivamente. A livello societario a Piazza Affari è in programma il debutto nel segmento Star di Orsero. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà in asta la prima tranche del Bot a sei mesi scadenza a giugno 2020 per un importo pari a 6,5 miliardi e la quinta tranche del Ctz scadenza novembre 2021 per un importo compreso tra 1,5 e 2 miliardi.