Valeria Panigada 20 dicembre 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dal Pil trimestrale degli Stati Uniti. In uscita, sempre da Oltreoceano, anche il reddito e la spesa delle famiglie americane oltre che la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan. L'agenda macro prevede inoltre gli indici di fiducia in Italia e il Pil della Gran Bretagna. Qui riparte ufficialmente l'iter per la Brexit.