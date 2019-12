Valeria Panigada 19 dicembre 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dalle banche centrali. Dopo la Bank of Japan, oggi sono previste le ultime riunioni dell'anno delle banche centrali di Svezia, Norvegia e Gran Bretagna. Non sono attesi cambiamenti sui tassi, tranne che per l'istituto svedese che potrebbe portarli in territorio negativo, tagliandoli a -0,25%. L'agenda macro odierna prevede inoltre le vendite al dettaglio in Gran Bretagna e poi le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, l'indice anticipatore e le vendite di case esistenti negli Stati Uniti.