Valeria Panigada 16 dicembre 2019 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto denso di appuntamenti. L'agenda macro odierna prevede nel corso della mattina l'inflazione in Italia e gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania ed Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti sono in arrivo gli indici Empire Manufacturing e Markit Composite Pmi. Sul fronte politico, si ricorda che il Senato si appresta a votare la fiducia sul disegno della prossima legge di Bilancio, che dovrà poi passare l'esame della Camera per l'approvazione definitiva.