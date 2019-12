Valeria Panigada 13 dicembre 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Dopo le riunioni di Fed e Bce, oggi i mercati si dovranno confrontare con l'esito delle elezioni in Gran Bretagna che hanno visto la vittoria schiacciante di Boris Johnson. Sullo sfondo rimane anche la questione commerciale Usa-Cina, con un possibile accordo, almeno parziale, che eviti l'entrata di nuovi dazi il prossimo 15 dicembre. Tra i dati, l'agenda macro di oggi prevede l'inflazione in Spagna, il fatturato e gli ordini industriali in Italia. Dagli Stati Uniti in arrivo le vendite al dettaglio, che suggeriranno l'andamento dei consumi interni.