12 dicembre 2019

MILANO (Finanza.com)

All'indomani della Fed, il market mover di oggi è rappresentato dalla Bce. Oggi è prevista la riunione di politica monetaria della banca centrale europea con la prima conferenza stampa di Christine Lagarde nel suo nuovo ruolo di presidente. Intanto in Gran Bretagna urne aperte per l'elezione del nuovo Parlamento. Tra i dati macro, si segnala l'inflazione in Germania e in Francia, la produzione industriale dell'Eurozona e il mercato del lavoro in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti sono attese le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e i prezzi alla produzione.