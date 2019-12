Valeria Panigada 6 dicembre 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi dagli Usa l'andamento dei salari, il tasso di disoccupazione e la variazione degli occupati nei settori non agricoli, relativi al mese di novembre. In uscita, sempre da Oltreoceano anche la lettura preliminare sulla fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan. L'agenda macro di oggi prevede inoltre il dato sulla produzione industriale in Germania, mentre per quanto riguarda l'Italia, l'Istat pubblicherà la nota mensile sull'andamento dell'economia. Si segnala infine a Vienna la riunione dei paesi Opec+.