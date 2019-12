Valeria Panigada 3 dicembre 2019 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto scarna di appuntamenti. L'unico dato di rilievo in uscita oggi riguarderà i prezzi alla produzione nell'Eurozona. In uscita anche le immatricolazioni auto in Germania. A livello societario si segnala la presentazione a Londra del nuovo piano industriale di Unicredit. Sul fronte politico, infine, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sarà in audizione al Senato.