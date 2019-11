Valeria Panigada 29 novembre 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana sarà movimentata da diversi dati. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina le vendite al dettaglio in Germania, l'inflazione in Francia e la disoccupazione e l'inflazione nell'Eurozona. per quanto riguarda l'Italia, oggi l'Istat diffonderà i dati sulla disoccupazione, l'inflazione e i conti economici del III trimestre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l'indice Pmi (Chicago). Si ricorda che Wall Street riprenderà gli scambi dopo la chiusura di ieri per festività, ma ad orario ridotto per favorire il Black Friday.