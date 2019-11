Valeria Panigada 28 novembre 2019 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi si apre con l'inflazione in Spagna per poi proseguire con i prezzi alla produzione in Italia, la fiducia dell'industria, dei servizi e dei consumatori nell'Eurozona. Nel primo pomeriggio verrà diffusa l'inflazione in Germania. Si ricorda che oggi Wall Street rimarrà chiusa per festività (è il Giorno del Ringraziamento). Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano concluderà il trittico di aste di fine mese offrendo Btp e Ccteu fino a 5,75 miliardi.