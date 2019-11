Valeria Panigada 27 novembre 2019 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è piuttosto fitta di appuntamenti. Questa mattina verranno diffusi gli indici di fiducia di Francia e Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i sussidi alla disoccupazione, la seconda lettura sul Pil del terzo trimestre, la spesa e i redditi delle famiglie. In serata la Fed pubblicherà il Beige Book. Sul fronte emissioni è in programma da parte del Tesoro l'asta Bot per 6,5 miliardi.