Valeria Panigada 26 novembre 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell'apertura dei mercati in Europa l'aggiornamento sulla fiducia dei consumatori in Germania. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno numerose indicazioni, tra cui spiccano la fiducia dei consumatori e la bilancia commerciale. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro italiano offrirà in asta Ctz e Btp legati all'inflazione per un importo compreso tra 1,75 e 2,5 miliardi.