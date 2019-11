Valeria Panigada 21 novembre 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede la fiducia dei consumatori nell'Eurozona, le richieste settimanali di sussidi per la disoccupazione negli Stati Uniti, oltre che le vendite di case esistenti e l'indice anticipatore. La Bce pubblicherà i verbali della riunione, l'ultima sotto la presidenza di Mario Draghi. In programma anche il nuovo Economic Outlook dell'Ocse, in cui verranno snocciolate le nuove previsioni economiche.