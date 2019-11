Valeria Panigada 18 novembre 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di appuntamenti. L'agenda macro prevede la sola pubblicazione dagli Stati Uniti dell'indice Nahb sulla fiducia dei costruttori. Si segnala anche il rapporto della Bundesbank sulla situazione economica in Germania. In Italia riflettori puntati sulla vicenda Ilva nell'attesa che il Consiglio dei ministri si riunisca per discutere sul futuro dell'impianto di Taranto.