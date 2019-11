Valeria Panigada 15 novembre 2019 - 07:48

L'agenda macro di oggi prevede diversi importanti appuntamenti. A cominciare dal dato sull'inflazione nell'Eurozona, in programma questa mattina. Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà Oltreoceano dove sono attese le vendite al dettaglio e la produzione industriale. Per quanto riguarda l'Italia, in programma l'aggiornamento sulla bilancia commerciale e la revisione del rating da parte dell'agenzia Dbrs, in arrivo a mercato chiuso.