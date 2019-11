Valeria Panigada 14 novembre 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è fitta di appuntamenti. Nel corso della mattina verranno diffusi il Pil della Germania e dell'Eurozona relativo al terzo trimestre. In uscita anche le vendite al dettaglio in Gran Bretagna e l'inflazione in Francia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e i prezzi alla produzione. Dopo il discorso davanti al Congresso, il presidente della Fed oggi terrà l'audizione alla Commissione Bilancio della Camera. Si segnala anche il rapporto mensile dell'Opec. A livello societario, in programma i conti di Snam.