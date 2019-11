Valeria Panigada 5 novembre 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Pmi servizi della Gran Bretagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerĂ il corrispondente Ism non manifatturiero, oltre che la bilancia commerciale. Si segnala anche il rapporto Opec sul petrolio. In Italia l'Istat pubblicherĂ la nota sull'andamento dell'economia a ottobre. A livello societario, in programma la trimestrale di Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Fineco.