Valeria Panigada 1 novembre 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Sarà una giornata caratterizzata da attività ridotte e scambi sottili sui mercati per via della festività di Ognissanti. Tuttavia non mancheranno appuntamenti importanti. Il market mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primissimo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, l'andamento dei salari e la variazione degli occupati nei settori non agricoli, le cosiddette non-farm payrolls a ottobre. In uscita sempre dagli Stati Uniti anche l'indice Ism manifatturiero. L'agenda macro inoltre prevede nel corso della mattina l'indice Pmi manifatturiero della Gran Bretagna.