Valeria Panigada 30 ottobre 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è ricca di appuntamenti. Nel corso della mattina verranno diffusi l'inflazione in Spagna, la disoccupazione in Germania, la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia e l'indice di fiducia economica nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio Adp sull'occupazione, come anticipazione ai dati sul mercato del lavoro di venerdì, e il Pil nel terzo trimestre. Sul fronte emissioni, oggi è prevista l'asta del Tesoro di Btp per un importo fino a 6,25 miliardi. A livello societario si riuniranno i cda per l'approvazione dei conti trimestrali di Amplifon, EssilorLuxottica, Piaggio, Saras e Tenaris.