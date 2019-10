Valeria Panigada 21 ottobre 2019 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni. L'agenda macro odierna prevede la sola pubblicazione dei prezzi alla produzione in Germania. Si segnalano i discorsi dei membri Bce De Guindos, Lane e Haldane, in vista della riunione di giovedì, l'ultima con il governatore Mario Draghi. A livello societario si riunisce il cda di Gedi Gruppo Editoriale per l'approvazione dei conti.