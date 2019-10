Valeria Panigada 18 ottobre 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede pochi spunti macro. Dopo le indicazioni giunte da Cina e Giappone, si attende la sola pubblicazione dell'indice anticipatore degli Stati Uniti. Ma oggi sui mercati tornerà in primo piano la questione commerciale con l'entrata in vigore dei nuovi dazi americani sull'export europeo, per 7,5 miliardi di dollari. Intanto a Bruxelles il Consiglio europeo esaminerà l'accordo sulla Brexit, raggiunto ieri dalla Gran Bretagna e dall'Unione europea, alla vigilia del voto decisivo del Parlamento inglese.