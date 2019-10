Valeria Panigada 17 ottobre 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

L'attenzione oggi sarà rivolta a Bruxelles dove i leader europei si riuniranno per il Consiglio. Il tema principale sarà la Brexit per cui Gran Bretagna e Unione europea non hanno ancora trovato un accordo. L'agenda macro prevede nel corso della mattina le vendite al dettaglio in Gran Bretagna e la bilancia commerciale dell'Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno diverse indicazioni tra cui spicca la produzione industriale.