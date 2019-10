Valeria Panigada 16 ottobre 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede l'aggiornamento sull'inflazione in Italia, Gran Bretagna ed Eurozona. Dall'Istat sono attesi anche i dati su fatturato e ordinativi industriali. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio e l'indice del mercato immobiliare Nahb. In serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book in vista della riunione di fine mese.