Valeria Panigada 11 ottobre 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

L'attenzione rimane rivolta ai colloqui in corso a Washington tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'inflazione in Germania e in Spagna, e nel pomeriggio la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. In programma anche il rapporto mensile Aie sul petrolio, dopo quello di ieri dell'Opec. Si segnalano anche i discorsi di Draghi e de Guindos della Bce, oltre che di Kashkari, Rosengren e Kaplan della Fed. Sul fronte emissioni, il Tesoro collocherà oggi Btp per un ammontare di 6,5 miliardi.