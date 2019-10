Valeria Panigada 10 ottobre 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover è rappresentato dal nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale. Il vice premier cinese Liu He inizierà oggi la sua visita di due giorni a Washington per riprendere i colloqui con la controparte americana. L'attenzione sarà rivolta anche sulle trattative in corso per la Brexit. Dal fronte macro l'agenda odierna prevede l'aggiornamento sulla produzione industriale di Francia, Italia e Gran Bretagna. Dagli Stati Uniti giungeranno i sussidi alla disoccupazione e l'inflazione. Si segnalano anche il rapporto mensile dell'Opec sul mercato del petrolio e i verbali sulla riunione di settembre della Bce. Tra le emissioni, in asta Bot annuali per 6 miliardi.